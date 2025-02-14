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Орещук — о Губочане: «Я знал, что у него со здоровьем не все в порядке. За 1,4 миллиона пристроили в «Марсель»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как продавал в «Марсель» защитника сборной Словакии Томаша Губочана.

— Бывало на вашей памяти, что пытались в команду пристроить игрока со скрытыми медицинскими проблемами — но удалось это поймать?

— Такого не припомню. Вот я однажды скрыл проблемы. Правда, это не повлияло на карьеру игрока.

— О ком речь?

— В 2016-м продавал Губочана в «Марсель». Перед этим в «Динамо» футболистам на руки раздали трансферные сертификаты. Я узнал — ужаснулся: «Что происходит-то?»

— Что услышали? «Динамо» клуб яркий, там можно услышать что угодно.

— Мне говорят: «Губочану платим безумные деньги». — «Так давайте продадим!» — «Он никому не нужен».

— Какие-то грибоедовские диалоги.

— Я продолжаю: «Кто вам сказал?» — «Его агент». — «Стоп! Отзываем эту бумагу, будем продавать». За миллион четыреста пристроили в «Марсель». Я знал, что у Томаша со здоровьем не все в порядке.

— А французы?

— Они в своей клинике это обнаружили. Покупать не отказывались — но сомневались. Мы отправили Губочана в другую клинику, где написали, что с таким голеностопом можно играть. Он молодец: отыграл и не сломался. Хотя риск был приличный. Мне пришлось на себя брать ответственность, произносить слова «я вам гарантирую». Скажу честно: блефовал.

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

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Роман Орещук
Томаш Губочан
ФК Динамо (Москва)
ФК Марсель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Матеус Рейс
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ЦСКА

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