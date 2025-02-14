Орещук — о Губочане: «Я знал, что у него со здоровьем не все в порядке. За 1,4 миллиона пристроили в «Марсель»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как продавал в «Марсель» защитника сборной Словакии Томаша Губочана.

— Бывало на вашей памяти, что пытались в команду пристроить игрока со скрытыми медицинскими проблемами — но удалось это поймать?

— Такого не припомню. Вот я однажды скрыл проблемы. Правда, это не повлияло на карьеру игрока.

— О ком речь?

— В 2016-м продавал Губочана в «Марсель». Перед этим в «Динамо» футболистам на руки раздали трансферные сертификаты. Я узнал — ужаснулся: «Что происходит-то?»

— Что услышали? «Динамо» клуб яркий, там можно услышать что угодно.

— Мне говорят: «Губочану платим безумные деньги». — «Так давайте продадим!» — «Он никому не нужен».

— Какие-то грибоедовские диалоги.

— Я продолжаю: «Кто вам сказал?» — «Его агент». — «Стоп! Отзываем эту бумагу, будем продавать». За миллион четыреста пристроили в «Марсель». Я знал, что у Томаша со здоровьем не все в порядке.

— А французы?

— Они в своей клинике это обнаружили. Покупать не отказывались — но сомневались. Мы отправили Губочана в другую клинику, где написали, что с таким голеностопом можно играть. Он молодец: отыграл и не сломался. Хотя риск был приличный. Мне пришлось на себя брать ответственность, произносить слова «я вам гарантирую». Скажу честно: блефовал.