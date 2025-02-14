Хачатурянц — о возможной работе в «Спартаке»: «Был переговорный процесс. Это моя мечта»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном назначении на руководящую должность в «Спартаке».

— Появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?

— Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.

— На чем не сошлись?

— Об этом я не могу говорить, но «Спартак» — это моя мечта.

— Когда были переговоры? Летом?

— Это я тоже не могу комментировать.

— Но назначение было рядом?

— Да, было рядом.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

«Спартак» после 18-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков.