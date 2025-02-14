Хачатурянц: «С уважением отношусь к Мажичу и Каманцеву. Хотя вопрос профессиональных качеств и управленческих — не всегда одно и то же»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал отстранение российских судей.

В декабре стало известно, что судья Алексей Турбин был отстранен от работы после матча 9-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов» (1:1).

«Знаете, я не хочу комментировать эту историю по ряду причин. С большим уважением отношусь к Милораду Мажичу (глава департамента судейства. — Прим. «СЭ») и Павлу Каманцеву (председатель судейского комитета. — Прим. «СЭ» ). Хотя вопрос профессиональных качеств и управленческих — это не всегда одно и то же. Поэтому, может быть, сейчас и есть некоторые проблемы, связанные с этим», — сказал Хачатурянц «СЭ».

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов