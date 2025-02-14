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Судейство

Хачатурянц: «С уважением отношусь к Мажичу и Каманцеву. Хотя вопрос профессиональных качеств и управленческих — не всегда одно и то же»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал отстранение российских судей.

В декабре стало известно, что судья Алексей Турбин был отстранен от работы после матча 9-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов» (1:1).

«Знаете, я не хочу комментировать эту историю по ряду причин. С большим уважением отношусь к Милораду Мажичу (глава департамента судейства. Прим. «СЭ») и Павлу Каманцеву (председатель судейского комитета. Прим. «СЭ»). Хотя вопрос профессиональных качеств и управленческих — это не всегда одно и то же. Поэтому, может быть, сейчас и есть некоторые проблемы, связанные с этим», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Ашот Хачатурянц.«Шел переговорный процесс, все было рядом. «Спартак» — моя мечта». Интервью экс-главы РПЛ Хачатурянца о судействе, коррупции и красно-белых

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов

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Ашот Хачатурянц
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
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Зенит

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Зенит

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