Нигматуллин назвал неоднозначным моментом натурализацию Малкома и Клаудиньо

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил идею натурализации двух бразильских легионеров «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо — неоднозначный момент. Нужно признать, что это делается ради освобождения места под новых легионеров. Так в свое время сделали и с Гильерме в «Локомотиве». Но все в рамках закона — с этим никак не поспоришь», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.