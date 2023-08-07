Орещук — о критике Газзаева в адрес «Динамо»: «Ему хочется все и сразу»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре РПЛ.
— «Динамо» заслужило победу в Петербурге?
— Сто процентов! В этом матче «Зенит» мне не понравился. В отличие от «Динамо», у которого был виден четкий план на игру. На поле каждый знал, что делать, куда бежать. При обороне моментально садились за линию мяча, а при атаке распрямлялись как пружина и летели вперед.
— Неделю назад Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал «Динамо» в пух и прах: «Команда совершенно не готова к сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически». Вам тоже тогда так казалось?
— Нет. Я знаю, как динамовцы пахали на сборах — с «физикой» точно проблем нет. Тактика? У каждого тренера свое видение футбола. Невозможно прийти в новую команду и за две-три недели кардинально перестроить игру. Личке нужно дать время. А слова Валерия Георгиевича... Просто ему хочется все и сразу, — сказал Орещук «СЭ».
Победа над «Зенитом» стала для «Динамо» первой в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее бело-голубые уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).
Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0