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Сегодня, 16:00

Орещук — о критике Газзаева в адрес «Динамо»: «Ему хочется все и сразу»

Александр Кружков
Обозреватель
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Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Зенитом» (3:2) в 3-м туре РПЛ.

— «Динамо» заслужило победу в Петербурге?

— Сто процентов! В этом матче «Зенит» мне не понравился. В отличие от «Динамо», у которого был виден четкий план на игру. На поле каждый знал, что делать, куда бежать. При обороне моментально садились за линию мяча, а при атаке распрямлялись как пружина и летели вперед.

— Неделю назад Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал «Динамо» в пух и прах: «Команда совершенно не готова к сезону! Ни физически, ни тактически, ни психологически». Вам тоже тогда так казалось?

— Нет. Я знаю, как динамовцы пахали на сборах — с «физикой» точно проблем нет. Тактика? У каждого тренера свое видение футбола. Невозможно прийти в новую команду и за две-три недели кардинально перестроить игру. Личке нужно дать время. А слова Валерия Георгиевича... Просто ему хочется все и сразу, — сказал Орещук «СЭ».

Победа над «Зенитом» стала для «Динамо» первой в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее бело-голубые уступили «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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Динамо – Балтика
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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