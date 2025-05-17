«Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом» и оторвался от «Зенита» на 4 очка

«Краснодар» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 7-й минуте открыл форвард хозяев Брайан Мансилья. На 29-й минуте «быки» отыгрались благодаря голу Джона Кордобы. Колумбиец отличился, перехватив мяч после неудачной передачи защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в сторону вратаря

Победный гол на 51-й минуте забил защитник гостей Лукас Оласа.

«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 4 очка опережает «Зенит» и досрочно станет чемпионом, если сине-бело-голубые проиграют «Ростову» в матче 29-го тура.

«Оренбург» (19) лишился шансов на сохранение места в РПЛ. За один матч до окончания чемпионата команда Владимира Слишковича идет 15-й и отстает от зоны стыковых матчей на пять очков.