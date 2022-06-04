«Оренбург» выкупил Капленко у «Зенита» и продлил аренду с двумя игроками питерского клуба

«Оренбург» договорился о трансфере с полузащитником «Зенита» Кириллом Капленко, а также продлили арендное соглашение с другими игроками питерского клуба: Данилой Хотулевым и Дмитрием Васильевым, информирует «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне игроки «Зенита» выступали за «Оренбург» на правах аренды. 22-летний опорный полузащитник Капленко провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 19-летний центральный защитник Хотулев провел за «Оренбург» 6 игр, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 17-летний опорный полузащитник Васильев в 5-и играх за клуб отдал одну голевую передачу.

В стыковых матчах «Оренбург» по сумме двух встреч обыграл «Уфу» (2:2, 2:1) и вышел в Тинькофф РПЛ.