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«Оренбург» выкупил Капленко у «Зенита» и продлил аренду с двумя игроками питерского клуба

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«Оренбург» договорился о трансфере с полузащитником «Зенита» Кириллом Капленко, а также продлили арендное соглашение с другими игроками питерского клуба: Данилой Хотулевым и Дмитрием Васильевым, информирует «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне игроки «Зенита» выступали за «Оренбург» на правах аренды. 22-летний опорный полузащитник Капленко провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. 19-летний центральный защитник Хотулев провел за «Оренбург» 6 игр, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 17-летний опорный полузащитник Васильев в 5-и играх за клуб отдал одну голевую передачу.

В стыковых матчах «Оренбург» по сумме двух встреч обыграл «Уфу» (2:2, 2:1) и вышел в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-vy-kupil-kaplenko-u-zenita-i-prodlil-arendy-hotuleva-i-vasil-eva/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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