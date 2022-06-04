Селюк: «Африканцы готовы играть в России. Клубам стоит прислушаться к словам президента об этом направлении»

Агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» рассказал о готовности молодых африканских футболистов выступать в российском чемпионате.

«Накануне президент страны выступал на встрече с президентом Сенегала, он сказал, что Африка сейчас — важное направление для России. Пусть клубы прислушаются к нему. К сожалению, проблема в том, что 90% руководителей не разбираются в футболе. Многие клубы берут футболистов за дорого не за их качества, а чтобы распилить сумму от трансфера. Пусть пилят, но приводят хотя бы хороших футболистов. Молодые африканские футболисты из моих академий хотят играть в России. Они рассматривают нашу страну как этап для карьеры. Они приезжают не заработать денег. У них мечта — играть в топ-5 чемпионатах, в Россию они приезжают для развития», — сказал Селюк «СЭ».

В марте ФИФА разрешило иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами.