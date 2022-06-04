Газзаев: «Семак однозначно лучший тренер года»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил на вопрос о том, кто является лучшим тренером в сезоне-2021/22 в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 67-летнего специалиста, лучшим тренером года является наставник «Зенита» Сергей Семак.

«Мое мнение, Семак однозначно лучший тренер года, — приводит слова Газзаева «РБ Спорт». — Тут даже нет альтернатив. Федотов? Он произвел неплохое впечатление, так же как и Осинькин. Четыре раза подряд выиграть РПЛ — это выдающееся достижение. Федотов и Осинькин показали хороший результат со своими командами, но еще раз хочу подчеркнуть, лучший тренер сезона — Семак».