«Оренбург» — «Урал»: стартовые составы команд

«Оренбург» и «Урал» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Гюрлюк.

Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Муро.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Железнов, Кики, Каштанов.

Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Итало, Буркин, Сунгатулин, Дмитриев, Юшин, Ишков, Шеттине.

Матч «Оренбург» — «Урал» состоится в субботу, 5 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 4 очками в 2 матчах. «Оренбург» идет на 11-й строчке с 1 очком.