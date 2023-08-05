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Сегодня, 16:11

В «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева

Мария Гусева
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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай прокомментировал информацию о возможном переоде российского полузащитника Алана Дзагоева.

Ранее издание Fotospor сообщило, что 33-летний футболист близок к переходу в турецкий клуб.

«Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Sport24 Алтая.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», который он покинул в июне в связи с истечением срока контракта. Также на счету полузащитника 59 матчей за сборную России и 9 забитых голов.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Алан Дзагоев
Футбол
ФК Антальяспор
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 Урал 2 1 1 0 2-1 4
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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