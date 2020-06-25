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«Оренбург» сообщил, что коронавирус выявлен у 6 футболистов и 2 сотрудников клуба

25 июня 2020, 14:53
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург».
Игроки «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург».
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«Оренбург» подтвердил информацию о заражении нескольких представителей клуба коронавирусом.

«Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов, — говорится в сообщении Twitter клуба. — Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург».

Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcorenburg/status/1276118630602661889

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