«Оренбург» сообщил, что коронавирус выявлен у 6 футболистов и 2 сотрудников клуба
«Оренбург» подтвердил информацию о заражении нескольких представителей клуба коронавирусом.
Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов. Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды.— ФК Оренбург (@fcorenburg) June 25, 2020
Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург». pic.twitter.com/tNkHgTqt6Y
«Очередные тесты на коронавирус в ФК «Оренбург» выявили восемь положительных результатов, — говорится в сообщении Twitter клуба. — Шесть положительных результатов у футболистов и два у сотрудников команды. Все они имели отрицательные тесты до 23 тура и в составе делегации клуба выезжали на матч «Локомотив» — «Оренбург».
Следующим соперником «Оренбурга» должен стать «Краснодар». Матч «быков» с «Динамо» ранее был перенесен из-за заражения COVID-19 в стане бело-голубых. Матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» должен состояться 27 июня и начаться в 14.00 по московскому времени.
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