«Акрон» продлил контракты с Джурасовичем, Фернандесом и Бардыбахиным

«Акрон» объявил о продлении контрактов с Алексой Джурасовичем, Роберто Фернандесом и Вячеславом Бардыбахиным.

Соглашения с 23-летним сербом и 27-летним боливийцем рассчитаны до 2030 года. С 24-летним россиянином — до 2031-го.

В этом сезоне Джурасович провел три матча за «Акрон» во всех турнирах. В активе Фернандеса две результативные передачи в 8 матчах. Бардыбахин отдал одну голевую в 11 встречах.

После 9 туров «Акрон» с 8 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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