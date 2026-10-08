Тренер ЦСКА Игдисамов о матче с «Родиной»: «Никто травму не получил, будем отталкиваться от своей игры»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 10-м туре РПЛ.

Команды сыграют между собой 11 октября в Москве.

— Как оцениваете подготовку к матчу с «Родиной»?

— Слава Богу, никто травму не получил ни здесь, ни в сборных. И Воронов теперь с нами в общей группе.

— У «Родины» поменялся тренер. Как готовиться к такому сопернику?

— Индивидуально нужно изучить качество игроков. А в плане тактики не знаю, что модно натренировать за эти три дня, когда у них будет новых главных тренер. Мы будем отталкиваться от своей игры, — сказал Игдисамов.

В сезоне-2026/27 ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» (5 очков) находится на 15-м месте.

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