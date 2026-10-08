Игдисамов о состоянии Данилова перед матчем с «Родиной»: «Надеюсь, что колено его перестанет беспокоить»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился информацией о состоянии здоровья защитника ЦСКА Кирилла Данилова перед матчем с «Родиной» в 10-м туре чемпионата России.

Команды сыграют между собой 11 октября в Москве.

— Какое состояние у Данилова? Карпин сообщил, что у него воспалено сухожилие, с которым он играет год.

— Он играет с этим повреждением не год, сроки немного другие. Сегодня он тренируется не в общей группе, у него индивидуальная программа. Но динамика положительная. Надеюсь, что колено его перестанет беспокоить.

— Удивило, что он ездил со сборной две недели, хотя было повреждено колено?

— Не удивило.

— Клуб обращался в сборной, чтобы игрока пораньше отпустили?

— Медицинские штабы сборной и клуба общались между собой, обменивались информацией.

— Сборная объяснила, почему не отпустила игрока раньше?

— Мне — нет.

— Согласны, что это нестандартная ситуация?

— Наверное, сборная рассчитывала, что Кирилл будет готов к последней игре против Нигерии. Но, к сожалению, не получилось поправить его колено, — сказал Игдисамов.

В сезоне-2026/27 ЦСКА набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» (5 очков) находится на 15-м месте.

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