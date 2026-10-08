Чемпион мира 2022 года Гомес вручит одну из премий имени Никиты Симоняна

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Алехандро Гомес примет участие в церемонии вручения премий имени Никиты Симоняна, которая состоится 12 октября в Москве.

Мероприятие будет приурочено к 100-летию со дня рождения советского футболиста. На церемонии будут присутствовать бывшие и действующие российские и зарубежные спортсмены, а также другие приглашенные гости.

Гомес вручит одну из наград. Аргентинский футболист является победителем чемпионата мира 2022 года, Кубка Америки 2021 года и Лиги Европы в составе «Севильи».

Ранее Гомес выступал за «Аталанту» вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который номинирован на премию в категории «Лучший российский легионер XXI века».

Награды будут вручены в девяти номинациях. Их количество соответствует игровому номеру Симоняна.