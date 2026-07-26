«Локомотив» — «Ахмат»: грозненцы сравняли счет

«Ахмат» сравнял счет в выездном матче с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ — 1:1.

На 83-й минуте гол забил Эральд Максути, который отличился ударом из-за пределов штрафной.