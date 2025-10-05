«Оренбург» — «Ростов»: Сулейманов вывел гостей вперед

«Ростов» открыл счет в матче против «Оренбурга» в 11-м туре РПЛ — 1:0.

На 84-й минуте отличился Тимур Сулейманов. Форвард ростовчан забил спустя две минуты после выхода на замену.