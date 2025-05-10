«Оренбург» поддержал травмированного вратаря Москвичева перед матчем с «Химками»
Игроки «Оренбурга» поддержали вратаря Богдана Москвичева перед матчем 28-го тура РПЛ с «Химками».
Одноклубники голкипера и тренерский штаб команды сделали совместную фотографию с футболкой Москвичева и баннером с надписью «Богдан, мы с тобой!».
21-летний россиянин получил травму крестообразной связки колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
В сезоне-2024/25 Москвичев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.
Источник: Telegram-канал «Оренбурга»
Новости