«Оренбург» поддержал травмированного вратаря Москвичева перед матчем с «Химками»

Игроки «Оренбурга» поддержали вратаря Богдана Москвичева перед матчем 28-го тура РПЛ с «Химками».

Одноклубники голкипера и тренерский штаб команды сделали совместную фотографию с футболкой Москвичева и баннером с надписью «Богдан, мы с тобой!».

21-летний россиянин получил травму крестообразной связки колена в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

В сезоне-2024/25 Москвичев принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.