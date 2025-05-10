«Акрон» и «Ахмат» встречаются в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 11 мая. Игра на «Самара Арене» начинается в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Ахмат» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 14:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Акрон» находится на девятом месте в чемпионате России с 32 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 24 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась со счетом 0:0.