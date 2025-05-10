Футбол
10 мая, 15:05

Матч «Оренбург» — «Химки» начался с трогательной церемонии ко Дню Победы

Трогательная церемония прошла перед началом матча 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Химки».

Мяч к месту первого удара начал путь с трибуны стадиона «Газовик». А именно — из рук 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Хабибуллы Ахметовича Байтеева. Хабибула Ахметович воевал в составе 1-го Украинского фронта с 1943 по 1945 год, проявил исключительное мужество при наведении переправы через реку Одер в 1945 году. Великую Победу встретил в Чехословакии. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Мяч Хабибулла Ахметович передал двум участникам Специальной военной операции: сержанту, старшему стрелку и разведчику Сергею Ковалеву и рядовой, радиотелефонистке Ольге Науменко. Они и выполнили первый символический удар в матче.

Как и все другие сегодняшние матчи в российском футболе, игра в Оренбурге началась с акции «Бессмертный полк», которую проводят РФС, премьер-лига и ФНЛ в рамках мемориальной программы «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Футболисты и тренеры вышли на поле с портретами своих родственников-фронтовиков. На трибунах к ним присоединились болельщики.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
«Оренбург» поддержал травмированного вратаря Москвичева перед матчем с «Химками»

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
