«Оренбург» начал тестировать на коронавирус юношескую команду
25 июня 2020, 14:15
Как стало известно «СЭ», вчера к тренировкам приступили юноши «Оренбурга» — команда, составленная из игроков 2003 и 2004 годов рождения.
Сегодня они пройдут тестирование на COVID-19. Видимо, кто-то из них и сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». (Александр Бобров)
Ранее стало известно, что у нескольких представителей «Оренбурга» выявлен COVID-19.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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