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«Оренбург» начал тестировать на коронавирус юношескую команду

25 июня 2020, 14:15

Как стало известно «СЭ», вчера к тренировкам приступили юноши «Оренбурга» — команда, составленная из игроков 2003 и 2004 годов рождения.

Сегодня они пройдут тестирование на COVID-19. Видимо, кто-то из них и сыграет в субботу в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». (Александр Бобров)

Ранее стало известно, что у нескольких представителей «Оренбурга» выявлен COVID-19.

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