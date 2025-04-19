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«Оренбург» — махачкалинское «Динамо»: гости ведут в счете после первого тайма

Алина Савинова
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Махачкалинское «Динамо» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма матча 25-го тура РПЛ — 1:0.

Счет на 28-й минуте открыл защитник махачкалинцев Темирхан Сундуков. На 16-й минуте судьи отменили гол оренбуржцев из-за офсайда.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Оренбург
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