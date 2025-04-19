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Сегодня, 13:05

Игнатьев заявил, что не видит смысла говорить о состоянии своего здоровья

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

Ранее появилась информация, что здоровье 84-летнего Игнатьева резко ухудшилось на фоне осложнений из-за онкологии.

«У всех своя жизнь, свои заботы. Я не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что она закончится на уровне разговоров», — приводит ТАСС слова Игнатьева.

Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. Он возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Также специалист работал в «Торпедо», «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурне», «Аль-Иттихаде», «Шаньдуне» и других командах.

Источник: ТАСС
Футбол
Борис Игнатьев
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 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
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10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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