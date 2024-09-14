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Сегодня, 12:16

«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счет на 16-й минуте

Алина Савинова
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 16-й минуте встречи отличился Алексей Батраков, пробив в дальний угол ворот оренбуржцев. Для 19-летнего футболиста это 4-й гол в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
14 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Алексей Батраков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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Динамо

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Динамо Мх

 5 1 0
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