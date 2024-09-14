«Оренбург» — «Локомотив»: Батраков открыл счет на 16-й минуте

«Локомотив» открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

На 16-й минуте встречи отличился Алексей Батраков, пробив в дальний угол ворот оренбуржцев. Для 19-летнего футболиста это 4-й гол в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».