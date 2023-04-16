«Оренбург» — «Локомотив»: в пользу гостей ошибочно назначен пенальти

На 50-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) ошибся арбитр Василий Казарцев, наказавший вратаря хозяев поля Николая Сысуева 11-метровым ударом и желтой карточкой. Судья неверно квалифицировал действия нападающего железнодорожников Франсуа Камано. Казарцев посчитал, что голкипер сбил форварда.

Однако повторы убеждают, что игрок «Локомотива» симулировал и обманул рефери. Причиной его падения не стали действия Сысуева. Камано упал сам. Судье следовало наказать его предупреждением.

Странно, что в действия Казарцева не вмешались его видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов. Это вторая ключевая ошибка судейской бригады — после неправильно засчитанного гола Максима Глушенкова.