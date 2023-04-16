«Оренбург» — «Локомотив»: первый гол гостей засчитан ошибочно. Не зафиксирован офсайд у Камано

На 11-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) судейская бригада во главе с Василием Казарцевым ошибочно засчитала гол Максима Глушенкова, открывшего счет.

В ходе атаки «Локомотива» в момент паса Артема Дзюбы за линией офсайда оказался Франсуа Камано, который затем сделал голевую передачу.

Пас Дзюбы попытался перехватить один из футболистов «Оренбурга». Он сыграл в падении и от его ноги мяч полетел в направлении Камано. По существующим трактовкам действия оренбуржца нельзя считать контролируемой игрой в мяч. Значит, следовало зафиксировать у Камано положение «вне игры».

Однако этого не было сделано. Ошиблись видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов. Они, проверив гол Глушенкова, почему-то не вмешались в действия судьи.