«Оренбург» — «Локомотив»: в ворота гостей ошибочно не назначен пенальти

На 76-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) арбитр Василий Казарцев ошибочно не наказал Дмитрия Баринова 11-метровым ударом.

В том эпизоде в штрафной площади гостей Джимми Марин на мгновение опередил соперника и сыграл в мяч. А капитан железнодорожников вместо мяча ударил игрока «Оренбурга» по голеностопу.

Видеоарбитры Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не вмешались в действия судьи, определив, что это не фол.