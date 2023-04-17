«Оренбург» — «Локомотив»: в ворота гостей ошибочно не назначен пенальти
На 76-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4) арбитр Василий Казарцев ошибочно не наказал Дмитрия Баринова 11-метровым ударом.
В том эпизоде в штрафной площади гостей Джимми Марин на мгновение опередил соперника и сыграл в мяч. А капитан железнодорожников вместо мяча ударил игрока «Оренбурга» по голеностопу.
Видеоарбитры Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не вмешались в действия судьи, определив, что это не фол.
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|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
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|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
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Ростов – Зенит
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