«Крылья Советов» вдесятером не удержали победу над «Оренбургом»

«Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:2.

У самарцев голы в первом тайме забили Иван Сергеева и Кирилл Печенин. У хозяев во втором тайме дважды отметился Джимми Марин, реализовав пенальти и забив второй мяч в добавленное время.

Гости с 68-й минуты играли вдесятером после удаления хавбека Фернандо Костанцы, который совершил опасный прыжок в ногу Марину.

Команда Игоря Осинькина продлила серию без побед до четырех матчей — 1 поражение и 3 ничьих. Самарцы набрали 12 очков и занимают 9-е место в таблице чемпионата.

Матч стал дебютным для тренера Владимира Слишковича во главе «Оренбурга». Клуб набрал 8 очков — 15-я строчка таблицы РПЛ.