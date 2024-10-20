«Оренбург» — «Крылья Советов»: Марин сравнял счет в добавленное время

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«Оренбург» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ — 2:2.

В добавленное время второй гол забил Джимми Марин, оформив дубль.