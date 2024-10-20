«Оренбург» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

«Крылья Советов» ведут в счете в гостевом матче с «Оренбургом» в 12-м туре РПЛ — 2:0.

У самарцев голы забили Иван Сергеев и Кирилл Печенин.

11-я минута. Сергеев — 0:1

31-я минута. Печенин — 0:2