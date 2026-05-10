«Оренбург» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 10 мая

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграют в 29-м туре РПЛ в воскресенье, 10 мая. Матч в Оренбурге на стадионе «Газовик» начинается в 12.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 12:30. Газовик (Оренбург)

Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Крылья Советов» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Прямую трансляцию игры «Оренбург» — «Крылья Советов» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 12.25 мск, за 5 минут до игры.

После 28 туров чемпионата России «Оренбург» занимал 13-е место с 26 очками, предыдущим соперником оренбуржцев был «Сочи» (1:3). У «Крыльев Советов» — 29 очков и 11-я строчка, в предыдущем туре самарцы обыграли «Спартак» (2:1).

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