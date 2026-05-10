Источник: «Спартак» сделал официальное предложение о покупке форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто

«Спартак» заинтересован в нападающем «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, сообщает Puskas Sports.

По информации источника, красно-белые сделали турецкому клубу официальное предложение по трансферу 22-летнего бразильца.

Фелипе Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года. В этом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее нападающий играл в «Коринтиансе» и бельгийском «Серкль Брюгге».

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