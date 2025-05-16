«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре чемпионата России в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Краснодар» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 13.45 мск, за 15 минут до стартового свистка. Кроме того, смотреть встречу оренбуржцев с «быками» можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне с федеральным телеэфиром).

«Оренбург» после 28 туров РПЛ набрал 19 очков и занимает 15-е место в зоне вылета, однако у оренбуржцев есть шанс подняться в таблице и сыграть в стыктовых матчах с клубами ФНЛ.

«Краснодар» набрал 61 очко и расположился на первой строчке. «Быки» в предыдущем туре имели шанс оформить досрочное чемпионство, однако сами проиграли ЦСКА (0:1), а «Зенит» выиграл у махачкалинского «Динамо» (1:0). Теперь лидер лиги опережает сине-бело-голубых на 1 очко и снова имеет шанс гарантировать себе золото, если победит, а питерцы на следующий день уступят в гостях «Ростову».