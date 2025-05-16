Рианчо поддержал Станковича: «Его работу следует ценить выше проблем с журналистами и судьями!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Будущее Станковича? Это технические решения, которые должно определять спортивное руководство. Думаю, что его работу следует ценить выше его проблем с журналистами и судьями!» — сказал Рианчо «СЭ».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Московский клуб закончил выступление в FONBET Кубке России после поражения от «Ростова» в финале Пути регионов (1:2). В чемпионате России красно-белые с 51 очками занимают 5-е место.