В «Химках» отреагировали на новость о не прохождении лицензирования на следующий сезон в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» отреагировал на вопрос о не прохождении подмосковным клубом лицензирования на следующий сезон в РПЛ.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Дождемся решения комиссии, тогда будет все ясно и понятно в рамках лицензирования. Сейчас до сих пор идет процедура лицензирования в рамках тех регламентных норм, которые установлены юридическими органами РФС», — сказал Брехов «СЭ».

«Химки» после 28-го тура занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками.