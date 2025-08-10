Футбол
Судейство

10 августа, 18:39

«Оренбург» — «Краснодар»: Сухой зря отменил гол гостей? Разве Кордоба был в офсайде?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 19-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» судья Алексей Сухой засчитал гол Батчи, открывшего счет, но спустя несколько минут взятие ворот отменил. Правильно ли поступил арбитр?

В ходе голевой атаки краснодарцев при подаче штрафного удара за линией офсайда оказался Джон Кордоба. Первый ассистент Игорь Демешко положение «вне игры» не зафиксировал. Видеоассистенты Виталий Мешков и Павел Шадыханов приступили к традиционной проверке. Через пару минут по их предложению Сухой приступил к просмотру повторов на мониторе у поля. Его задачей было оценить, следует ли наказать Кордобу за нахождение в офсайде.

Через 50 секунд рефери объявил об изменении первоначального решения, отмене гола и назначении свободного удара.

В правилах игры говорится следующее: «Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он участвует в активных игровых действиях, а именно:

вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде или

мешает сопернику:

— препятствуя сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или

— вступая с соперником в борьбу за мяч, или

— очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника, или

— совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника играть в мяч

или

получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч:

— отскакивает или меняет направление, попадая в стойку ворот, перекладину, официальное лицо матча или соперника

— был намеренно отбит любым соперником при спасении».

Часть наших экспертов (их несколько больше), посмотрев повторы, считает, что ничего из вышеперечисленного Кордоба не совершил. Значит, наказывать его за нахождение за линией офсайда не за что.

Другая часть видит физический контакт между нападающим и одним из оренбуржцев. Это, по их мнению, позволяет говорить об офсайде. То есть трактовка Сухого правильная.

Единого мнения выработать не удалось.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
  • Анкль Бэнксий_

    Очевидно одно - ты редкостный недоумок.

    11.08.2025

  • с13

    Можно спорить насчёт теории заговора, в котором участвуют (Миллер, Дюков и Ко) и трактовки конкретных эпизодов, но то, что Алексей Борисович готов пойти на любую мер...сть, лишь бы в этом сезоне снова не опозориться и наконец-то отпраздновать фиктивное столетие возглавляемого им Зенита и потешить свои понты и пафос - это к гадалке не ходи.

    11.08.2025

  • Федот

    Котомкин убедил, и сухой стал мокрым! суки!

    11.08.2025

  • Лунев Лунев

    согласен на 1000 процентов

    10.08.2025

  • Странник-777

    Спартаку такой гол забили и засчитали.

    10.08.2025

  • spartsmen

    Был ли Кордоба в офсайде? Был, есть и будет! :grin:

    10.08.2025

  • Moreno

    клуп у которого 101-летний юбилей подаст протест в ЭСК на неверно засчитанный гол Быков, т.к. Кривцов слишком сильно ударил по воротам. Так думаю:thinking:

    10.08.2025

  • AZ

    Хотели докопаться, докопались. Тот случай, когда захотят - накажут, не захотят - оправдают.

    10.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Почему зря? Он по крайней мере попытался.

    10.08.2025

  • Sinaron

    Ты своё погонялово написал капслоком, это уже вызывает сомнение в твоих умственных способностях. Ещё и теория заговора )))

    10.08.2025

  • alexandr enazarov

    как вот такие как ты , псевдоболельщики, надоели своим словоблудием, говно течет через край, не захлебнись, а вообще-то захлебнись, на одного презервтива меньше станет.

    10.08.2025

  • Эрик Стейн

    Столько буков напечатал, хотя бы одно фото можно было добавить, а лучше видео, тем более сами пишите что смотрели повторы))))

    10.08.2025

  • Valery Petrukhin

    Не "чихать" не рискнёт, а "никогда не чихает"!

    10.08.2025

  • Сергей У.

    ещё подойдёт слово "паразитированный"

    10.08.2025

  • ВОПРЕКИ

    Бобров против ветра "чихать" не рискнет, вот и изобразил НЕЧТО, без собственного мнения.

    10.08.2025

  • hattabych

    "Часть наших экспертов (их несколько больше), посмотрев повторы, считает, что ничего из вышеперечисленного Кордоба не совершил"- Бобров в этот раз с женой футбол смотрел и она с ним не согласилась.

    10.08.2025

  • ВОПРЕКИ

    Очевидно другое - "Зенит", в лице Миллера и Дюкова с Митрофанушкой, решили, любой ценой, тормозить прямых конкурентов, но не в очных встречах, а вот с такими дочками и карликами футбольными, чтобы отвести подозрение в сговоре от питерского клуба. И Мешков, исправно, дабы не потерять доходное место, как другие честные и не сговорчивые, переставшие судить в РПЛ, придумывает смешной офсайд, а потом убеждает Сухого, что это решение будут единственно правильное для босса Газпрома.. и Сухой поплыл по течению, дабы не быть крайним в посредственности главного тренера "Зенита" Семака и его никчемного руководства, в лице Медведева и КО. Очередного провала, в перенесенный год 100-летия, Миллер позволить не может - собственное эго и величие не потерпит.Теперь, в следующих турах, ждем стоп-крана для разогнавшегося "Локомотива". Вот таков наш футбол, приватизированный Газпромом.

    10.08.2025

  • Пьер

    Это не Сухой отменил а Мешков. Вторую игру подряд этот тип на варЕ с Краснодаром. Кордобу свалили Сухой дал свисток в пользу Оренбурга, потом подумал, в попе почесал и в обратную сторону свистнул, без варА! Такое БЫВАЕТ?!

    10.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Дали и отменил, в чем проблема?)

    10.08.2025

