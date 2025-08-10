«Оренбург» — «Краснодар»: Сухой зря отменил гол гостей? Разве Кордоба был в офсайде?

На 19-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» судья Алексей Сухой засчитал гол Батчи, открывшего счет, но спустя несколько минут взятие ворот отменил. Правильно ли поступил арбитр?

В ходе голевой атаки краснодарцев при подаче штрафного удара за линией офсайда оказался Джон Кордоба. Первый ассистент Игорь Демешко положение «вне игры» не зафиксировал. Видеоассистенты Виталий Мешков и Павел Шадыханов приступили к традиционной проверке. Через пару минут по их предложению Сухой приступил к просмотру повторов на мониторе у поля. Его задачей было оценить, следует ли наказать Кордобу за нахождение в офсайде.

Через 50 секунд рефери объявил об изменении первоначального решения, отмене гола и назначении свободного удара.

В правилах игры говорится следующее: «Игрок, находящийся в положении «вне игры» в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он участвует в активных игровых действиях, а именно:

вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде или

мешает сопернику:

— препятствуя сопернику сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или

— вступая с соперником в борьбу за мяч, или

— очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника, или

— совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника играть в мяч

или

получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч:

— отскакивает или меняет направление, попадая в стойку ворот, перекладину, официальное лицо матча или соперника

— был намеренно отбит любым соперником при спасении».

Часть наших экспертов (их несколько больше), посмотрев повторы, считает, что ничего из вышеперечисленного Кордоба не совершил. Значит, наказывать его за нахождение за линией офсайда не за что.

Другая часть видит физический контакт между нападающим и одним из оренбуржцев. Это, по их мнению, позволяет говорить об офсайде. То есть трактовка Сухого правильная.

Единого мнения выработать не удалось.