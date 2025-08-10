«Сочи» — «Динамо»: гол Макарова отменили из-за офсайда

Гол «Динамо» отменили в матче против «Сочи» в 4-м туре РПЛ.

На 18-й минуте отличился Денис Макаров, но после подсказки ВАР его гол бы отменен из-за положения вне игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.