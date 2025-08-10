«Сочи» — «Динамо»: Макаров открыл счет

«Динамо» вышло вперед в матче против «Сочи» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 37-й минуте отличился Денис Макаров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.