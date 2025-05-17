«Оренбург» — «Краснодар»: Кордоба и Сперцян сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Оренбургом» и «Краснодаром» в 29-м туре РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени. В случае победы гости могут досрочно выиграть РПЛ, если «Зенит» в воскресенье проиграет «Ростову».

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

Запасные: Скичко, Тюленев, Хотулев, Караташ, Оганесян, Коваленко, Михайлов, Барановский, Марин, Савельев, Ревазов, Куэро.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Петров, Кайо, Ларионов, Газинский, Кривцов, Козлов, Смолов, Олусегун, Мозес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.