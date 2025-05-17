Экс-игрок ЦСКА Одиа выразил недоумение из-за перехода Жиркова в «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа в интервью «СЭ» поделился мнением о переходах в «Спартак» и «Зенит».

— Когда вы играли за ЦСКА, поступали ли вам предложения от «Спартака» или «Зенита»?

— Нет, вы что! Такого просто не бывает. Мы же друг друга не любим.

— До сих пор?

— До сих пор. Абсолютно. Я не понимаю, как, например, Юра Жирков оказался там (в «Зените». — Прим. «СЭ»). Это тяжело представить, ха-ха.

— Но сейчас многие переходят из клуба в клуб — из «Спартака» в «Зенит», из ЦСКА в «Спартак»...

— Это жизнь. Футбол — прежде всего игра. Потом уже идет конкуренция. Для игроков такие переходы нормальны. А вот болельщики... Они не простят.

— Что бы сделали фанаты ЦСКА, перейди вы в «Спартак»?

— Я бы даже не стал пытаться. Даже сейчас. Я ведь понимаю, какие будут последствия. Тем более знаю, как фанаты ЦСКА ко мне относятся. Я просто не смог бы выйти на поле в футболке другого клуба — перед их глазами, ха-ха.

Одиа приехал в Москву на FONBET Первый Еврокубок. Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.

Одиа выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.