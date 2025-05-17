Одиа рассказал, как тусовался до 5 утра, а в 10 приходил на тренировку

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа в интервью «СЭ» рассказал о тусовках в России.

— Говорят, некоторые футболисты могли тусить до пяти утра, а уже в десять быть на тренировке. С вами случалось такое?

— Да, один или два раза бывало. Это нормально — ну не в смысле, что я это одобряю, особенно для молодых футболистов. Просто иногда такое случается.

Например, после тяжелого матча, особенно после победы над «Спартаком», нам обычно давали два выходных. Ты восстанавливаешься и возвращаешься на поле еще сильнее. Мы ведь усердно тренировались, чтобы быть готовыми к матчам по выходным, — сказал Одиа.

Одиа приехал в Москву на FONBET Первый Еврокубок. Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начнется встреча в 16.30 по московскому времени.

Одиа выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.