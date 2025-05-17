«Оренбург» — «Краснодар»: в ворота гостей не назначили пенальти в концовке

В ворота «Краснодара» не назначили пенальти в концовке матча против «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ.

На 88-й минуте при счете 2:1 в пользу «Краснодара» мяч попал в руку защитника «быков» Диего Косты, но Василий Казарцев не назначил пенальти. ВАР подтвердил решение главного арбитра.

«Оренбург» — «Краснодар»: Казарцев правильно не наказал гостей пенальти

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.