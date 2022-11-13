Пруцев-старший о первом голе сына за «Спартак»: «Приятно, что он посвятил мне гол, но семья у нас большая»

Отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, Игорь Пруцев, поделился эмоциями от первого забитого гола сына за московскую команду в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Я был на стадионе, смотрел игру. После матча сказал Данилу: «Молодец. Так держать. Это только начало». Гол все-таки долгожданный. В первом тайме игра была очень хорошей: взаимодействия, комбинационный, атакующий футбол — очень здорово. Во втором тайме по результату, скорее, играли. Но эмоции положительные в любом случае. Во-первых, Даня неплохо сыграл. Во-вторых, наконец, забил гол», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Также отец хавбека «Спартака» отметил, что Данил с детства стремился быть во всем лучшим и всегда был мотивирован для голов.

«Посвятил мне гол? Да, это приятно. Но у нас семья большая: мама, брат, бабушка, дедушка — есть кому еще посвящать голы, если они будут. Вопрос только в очередности. Как таковых советов в плане игры я уже не даю, как раньше. Он все-таки вырос и сейчас играет в такой команде, как «Спартак». Единственное, можем какие-то эпизоды обсудить, где можно было бы сыграть получше и так далее — на бытовом уровне. Но каких-то особых советов нет. Потому что есть тренер, тактика, требования тренерского штаба. Он их выполняет. Я вижу, что он в «Спартаке», как и ранее в «Крыльях», прогрессирует. Он вышел на новый уровень, и это самое главное», — добавил Игорь Пруцев.

Данил Пруцев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. С тех пор он провел 29 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

В текущем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 17-ти туров команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков.