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13 ноября, 15:15

Пруцев-старший о первом голе сына за «Спартак»: «Приятно, что он посвятил мне гол, но семья у нас большая»

Отец Пруцева рассказал, какие эмоции испытывает от первого гола сына за Спартак
Виталий Косик
Корреспондент
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Отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, Игорь Пруцев, поделился эмоциями от первого забитого гола сына за московскую команду в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Я был на стадионе, смотрел игру. После матча сказал Данилу: «Молодец. Так держать. Это только начало». Гол все-таки долгожданный. В первом тайме игра была очень хорошей: взаимодействия, комбинационный, атакующий футбол — очень здорово. Во втором тайме по результату, скорее, играли. Но эмоции положительные в любом случае. Во-первых, Даня неплохо сыграл. Во-вторых, наконец, забил гол», — цитирует Пруцева-старшего Metaratings.ru.

Также отец хавбека «Спартака» отметил, что Данил с детства стремился быть во всем лучшим и всегда был мотивирован для голов.

«Посвятил мне гол? Да, это приятно. Но у нас семья большая: мама, брат, бабушка, дедушка — есть кому еще посвящать голы, если они будут. Вопрос только в очередности. Как таковых советов в плане игры я уже не даю, как раньше. Он все-таки вырос и сейчас играет в такой команде, как «Спартак». Единственное, можем какие-то эпизоды обсудить, где можно было бы сыграть получше и так далее — на бытовом уровне. Но каких-то особых советов нет. Потому что есть тренер, тактика, требования тренерского штаба. Он их выполняет. Я вижу, что он в «Спартаке», как и ранее в «Крыльях», прогрессирует. Он вышел на новый уровень, и это самое главное», — добавил Игорь Пруцев.

Данил Пруцев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2022 года. С тех пор он провел 29 матчей за красно-белых, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

В текущем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 17-ти туров команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/prutsev-starshiy-o-pervom-gole-syna-za-spartak-u-nas-semya-bolshaya-est-komu-eshchye-posvyashchat-go-1412102/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
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Химки – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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 6
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