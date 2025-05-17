«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре чемпионата России в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Оренбург» — «Краснодар» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 14:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с федеральным телеэфиром.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «быки» набрали 61 очко и на один балл опережают «Зенит». «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке таблицы с 19 очками. В первом круге РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 4:0.