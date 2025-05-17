Mash: защитник «Спартака» Литвинов пропустит остаток сезона

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов из-за повреждения не сыграет в оставшихся матчах команды в текущем сезоне, сообщает Mash.

23-летний футболист 15 мая получил травму колена в концовке матча против «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

По информации источника, Литвинов восстановится к началу летних предсезонных сборов. Он пропустит матчи против «Крыльев Советов» (18 мая) и «Химок» (24 мая) в заключительных турах РПЛ.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах и не отличался результативными действиями.