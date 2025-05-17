Одиа восхитился Патриаршими прудами: «Хочешь посидеть — приготовься оставить там серьезную сумму»

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

— Некоторые российские футболисты говорят, что могут жить на 30-50 тысяч рублей в месяц. Сколько тратили вы?

— У спортсменов, конечно, есть определенные привилегии. Футбол — это тяжелый труд. Тут важно думать о своем благополучии и будущем. Думаю, это касается не только футбола, но и баскетбола, и других видов спорта.

Москва — очень дорогой город. Очень! Если, например, хочешь посидеть на Патриарших прудах — приготовься оставить там серьезную сумму. Хотя, кстати, это мое любимое место в Москве. Там много отличных ресторанов и уютных уголков для отдыха.

— Какой самый крупный счет у вас был на Патриарших?

— Ох... Даже не вспомню. Я ведь редко бывал там один — всегда в компании. Смотрим в счет — и скидываемся. Не как, скажем, моя жена (улыбается).

Одиа выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Одиа прибыл в Москву на FONBET Первый Еврокубок. Гала-матч, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА, с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая.