«Оренбург» — «Краснодар»: гости вышли вперед

«Краснодар» вышел в перед в матче против «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ — 2:1.

На 51-й минуте забил Лукас Оласа.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.