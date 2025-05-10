«Оренбург» и «Химки» встречаются в матче 28-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 мая. Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге начинается в 14.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Химки» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 14:30. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Оренбург» находится на предпоследнем, 15-м месте в чемпионате России с 18 очками. «Химки» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы с 25 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в сентябре 2024 года и завершилась со счетом 0:0.