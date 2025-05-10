Футбол
10 мая, 13:10

Сигурдссон прокомментировал отстранение России

Камила Абдурахманова
корреспондент
Рагнар Сигурдссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал санкции против российского спорта.

«Мое понимание политики не на очень высоком уровне. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с мировой политикой, расизмом и так далее», — цитирует Сигурдссона «Чемпионат».

38-летний Сигурдссон играл за «Краснодар» с января 2014 года по август 2016 года, затем перешел в «Фулхэм». За время выступления за краснодарский клуб защитник принял участие в 86 матчах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи. В январе 2022 года Сигурдссон объявил о завершении карьеры. Кроме «Краснодара» и «Фулхэма», он играл за «Гетеборг», «Копенгаген», «Ростов», «Рубин» и другие команды.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: Чемпионат
Рагнар Сигурдссон
Футбол
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ISU сообщили, что окончательное решение о допуске российских фигуристов будет принято МОК
«Отложить в сторону то, что нас разъединяет». Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Grinopel

    Впервые слышу от спортсмена правильное понимание - увязка осттранения с расизмом (или нацизмом). "Европа беременна нацизмом".

    10.05.2025

    • «Оренбург» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

    «Оренбург» — «Химки»: стартовые составы на матч
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

