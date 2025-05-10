Сигурдссон прокомментировал отстранение России

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал санкции против российского спорта.

«Мое понимание политики не на очень высоком уровне. Но я считаю, что спорт не должен быть связан с мировой политикой, расизмом и так далее», — цитирует Сигурдссона «Чемпионат».

38-летний Сигурдссон играл за «Краснодар» с января 2014 года по август 2016 года, затем перешел в «Фулхэм». За время выступления за краснодарский клуб защитник принял участие в 86 матчах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи. В январе 2022 года Сигурдссон объявил о завершении карьеры. Кроме «Краснодара» и «Фулхэма», он играл за «Гетеборг», «Копенгаген», «Ростов», «Рубин» и другие команды.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.